NPL | EBA | riattivate le Linee Guida sui crediti delle banche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Autorità bancaria europea (EBA) ha deciso di riattivare le suesulle moratorie legislative e non fino al 31 marzo 2021. Questa volta ad essere inclusi nelle misura che allenta la linea suioggetto di moratoria ci saranno anche i prestiti, specifica l’Autorità. “L’EBA riconosce le circostanze eccezionali della seconda ondata Covid-19”, si legge in una nota dell’ente regolatorio europeo che sottolineando come sia “fondamentale che lecontinuino a fornire prestiti all’economia reale”. L’Autorità inoltre ha introdotto due nuovi vincoli “per garantire che il supporto fornito dalle moratorie sia limitato a colmare le carenze di liquidità innescate dai nuovi lockdown e che non vi sia nessun vincolo operativo alla continua disponibilità ...