Morata squalificato per due giornate: la Juventus presenta ricorso

Morata squalificato per due giornate: la Juve presenta ricorso. Lo spagnolo dovrebbe saltare Torino e Genoa Alvaro Morata è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione diretta rimediata a partita finita contro il Benevento per eccesso di proteste. Il club bianconero, come riporta La Gazzetta dello Sport ha già fatto sapere che presenterà ricorso, ritenendo eccessiva la sanzione. Lo spagnolo attualmente salterebbe il derby col Torino e il match di Marassi contro il Genoa.

