Iran-Israele | sarà guerra aperta? L’analisi di Valori

Venerdì 27 novembre sull'autostrada che dalla cittadina di Absard porta a Teheran, l'automobile blindata con a bordo il capo del programma nucleare Iraniano, Moshem Fakhzarideh, ha subito un'imboscata molto ben organizzata. Lo scienziato è rimasto ucciso, probabilmente insieme alle sue guardie del corpo. Le notizie sull'accaduto sono ancora confuse. L'agenzia Iraniana Farsi News ha addirittura parlato dell'uso da parte degli attentatori di una sorta di "mitragliatrice Robot" collocata su un pick up ai bordi dell'autostrada apparentemente comandata a distanza. Una notizia suggestiva e probabilmente fantasiosa utile a stendere un velo pietoso sulla nuova debacle dei servizi di sicurezza Iraniani che, per l'ennesima volta, non sono riusciti a garantire l'incolumità dei propri scienziati. L'unica notizia certa è che Fakhzarideh è rimasto ucciso

