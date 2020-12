Iran: Farnesina ad ambasciatore, no ad esecuzione condanna a morte Djalali (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Su richiesta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Elisabetta Belloni, ha espresso quest'oggi all'ambasciatore dell'Iran in Italia la forte preoccupazione del Governo e dell'opinione pubblica italiani per la notizia della decisione di dare seguito alla condanna a morte in Iran di Ahmadreza Djalali. Il segretario generale, ricordando l'impegno dell'Italia per una moratoria della pena capitale a livello globale, ha fatto appello alle autorità Iraniane affinché desistano dall'esecuzione della condanna, si legge in una nota, nella quale si afferma che l'Italia continuerà a seguire attentamente il caso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Su richiesta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario generale dellaElisabetta Belloni, ha espresso quest'oggi all'dell'in Italia la forte preoccupazione del Governo e dell'opinione pubblica italiani per la notizia della decisione di dare seguito allaindi Ahmadreza. Il segretario generale, ricordando l'impegno dell'Italia per una moratoria della pena capitale a livello globale, ha fatto appello alle autoritàiane affinché desistano dall'della, si legge in una nota, nella quale si afferma che l'Italia continuerà a seguire attentamente il caso di ...

TV7Benevento : Iran: Farnesina ad ambasciatore, no ad esecuzione condanna a morte Djalali... - CheGuevaraRoma : RT @nenanewsagency: #IRAN. Tehran chiama Roma, il governo Conte non si sbilancia. Dopo l’assassinio di Fakhrizade, l’ambasciata iraniana a… - semprecontro : RT @nenanewsagency: #IRAN. Tehran chiama Roma, il governo Conte non si sbilancia. Dopo l’assassinio di Fakhrizade, l’ambasciata iraniana a… - nenanewsagency : #IRAN. Tehran chiama Roma, il governo Conte non si sbilancia. Dopo l’assassinio di Fakhrizade, l’ambasciata iranian… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Farnesina Iran: Farnesina ad ambasciatore, no ad esecuzione condanna a morte Djalali Il Tempo Iran: Farnesina ad ambasciatore, no ad esecuzione condanna a morte Djalali

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Su richiesta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Elisabetta ...

Condanna a morte ricercatore, Crepaldi (Ace): “Di Maio prepari sanzioni contro Iran”

“Chiediamo alle autorità della Repubblica Islamica di fermare immediatamente la condanna a morte, prevista per oggi, nei confronti di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese che ha lavorato ...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Su richiesta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Elisabetta ...“Chiediamo alle autorità della Repubblica Islamica di fermare immediatamente la condanna a morte, prevista per oggi, nei confronti di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese che ha lavorato ...