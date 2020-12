GF Vip, “Volevo uccidermi”: la rivelazione in diretta spiazza i fan (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gf Vip, “Volevo uccidermi” con queste parole una delle concorrenti racconta uno dei periodo più dolorosi della sua vita: scopriamo insieme di chi si tratta. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)Il Grande Fratello Vip è ancora al centro dell’attenzione della settimana anche grazie ad alcune dichiarazioni di uno dei vipponi presenti dentro la casa, prima di svelare di chi si tratta però cerchiamo di capire a cosa si riferisse. Tutto è successo nei giorno scorsi durante un dialogo con uno dei coinquilini, la giovane ha infatti parlato del suo rapporto difficile con il padre che nella sua vita è stato poco presente, lasciando sola lei e la madre. Si tratta di Selvaggia Roma che proprio nella scorsa puntata è riuscita a superare la sua prima nomination con grande sorpresa di tutti quanti: ecco cosa ha raccontato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gf Vip,con queste parole una delle concorrenti racconta uno dei periodo più dolorosi della sua vita: scopriamo insieme di chi si tratta. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)Il Grande Fratello Vip è ancora al centro dell’attenzione della settimana anche grazie ad alcune dichiarazioni di uno dei vipponi presenti dentro la casa, prima di svelare di chi si tratta però cerchiamo di capire a cosa si riferisse. Tutto è successo nei giorno scorsi durante un dialogo con uno dei coinquilini, la giovane ha infatti parlato del suo rapporto difficile con il padre che nella sua vita è stato poco presente, lasciando sola lei e la madre. Si tratta di Selvaggia Roma che proprio nella scorsa puntata è riuscita a superare la sua prima nomination con grande sorpresa di tutti quanti: ecco cosa ha raccontato ...

