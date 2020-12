Flash News del 2 Dicembre 2020 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, questa mattina ha illustrato in Senato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid anche nel periodo Natalizio: si punta a limitare al massimo gli spostamenti tra regioni e anche tra Comuni, in particolare nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. “Dobbiamo affrontare le feste con la massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio“, ha detto Speranza, proseguendo con le linee guida sul piano vaccini che saranno distribuiti gratis a tutti gli italiani con le prime dosi a gennaio: si comincia da operatori sanitari e anziani; Il Governo sceglie la strada del rigore per cercare di contenere l’epidemia ed evitare la terza ondata e attende le indicazioni del Parlamento per chiudere il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 4 Dicembre. Sul tavolo ci sarà anche la chiusura degli Hotel e degli impianti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, questa mattina ha illustrato in Senato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid anche nel periodo Natalizio: si punta a limitare al massimo gli spostamenti tra regioni e anche tra Comuni, in particolare nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. “Dobbiamo affrontare le feste con la massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio“, ha detto Speranza, proseguendo con le linee guida sul piano vaccini che saranno distribuiti gratis a tutti gli italiani con le prime dosi a gennaio: si comincia da operatori sanitari e anziani; Il Governo sceglie la strada del rigore per cercare di contenere l’epidemia ed evitare la terza ondata e attende le indicazioni del Parlamento per chiudere il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 4. Sul tavolo ci sarà anche la chiusura degli Hotel e degli impianti ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News AS ROMA FLASH NEWS - Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto Giallorossi.net Gragnano, estorceva soldi all’ex moglie disabile:arrestato il fratello del boss ucciso

Gragnano. Estorsione, minacce e botte all’ex moglie: in manette un 51enne fratello di un boss ucciso in un agguato di Camorra. L’uomo di Gragnano, pregiudicato, da... Flash News2 anni fa Napoli, inchi ...

Cittadella, confronto tra Comune e comitati. "Difficile una visione condivisa”

Il nuovo progetto rivisto e alleggerito non convince i cittadini che continueranno la protesta contro il restyling ...

