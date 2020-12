Covid, europarlamentare infrange i divieti: beccato in un’ammucchiata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In queste ore un europarlamentare è stato colto in fragrante dalla autorità. Ha ignorato le norme anti Covid-19 per motivi che non rientrano assolutamente nelle necessità. Un europarlamentare recentemente è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In queste ore unè stato colto in fragrante dalla autorità. Ha ignorato le norme anti-19 per motivi che non rientrano assolutamente nelle necessità. Unrecentemente è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

