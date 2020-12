Volevo Fare la Rockstar: in arrivo la seconda stagione (Di martedì 1 dicembre 2020) Valentina Bellè - Volevo Fare la Rockstar 2 Le rocambolesche disavventure della famiglia Mazzuccato stanno tornando. Sono in corso in questi giorni in Friuli Venezia Giulia – tra Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli e Gradisca – le riprese della seconda stagione della serie Volevo Fare la Rockstar, la coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni diretta da Matteo Oleotto. Nel cast il pubblico ritroverà la coppia Giuseppe Battiston e Valentina Bellè insieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera mentre tra le new entry arriva Anna Ferzetti nel ruolo di Silvia e Francesco Di Raimondo nei panni di Fabio, un artista molto talentuoso. Nella prossima stagione i protagonisti saranno alle prese con nuovi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 dicembre 2020) Valentina Bellè -la2 Le rocambolesche disavventure della famiglia Mazzuccato stanno tornando. Sono in corso in questi giorni in Friuli Venezia Giulia – tra Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli e Gradisca – le riprese delladella seriela, la coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni diretta da Matteo Oleotto. Nel cast il pubblico ritroverà la coppia Giuseppe Battiston e Valentina Bellè insieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera mentre tra le new entry arriva Anna Ferzetti nel ruolo di Silvia e Francesco Di Raimondo nei panni di Fabio, un artista molto talentuoso. Nella prossimai protagonisti saranno alle prese con nuovi ...

