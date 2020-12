Uomini e Donne oggi 1° dicembre: Gemma regala la “passerina” e un bacio (Di martedì 1 dicembre 2020) Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 1° dicembre: Gemma Galgani regala la passerina a Maurizio. Biagio sceglie lei. oggi, martedì 1° dicembre, la puntata di Uomini e Donne inizia con la prima parte della registrazione dello scorso 21 novembre. Grande protagonista della puntata sarà Gemma Galgani che continua a dividersi tra Biagio e Maurizio. La L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 dicembre 2020), anticipazioni puntata 1°Galganila passerina a Maurizio. Biagio sceglie lei., martedì 1°, la puntata diinizia con la prima parte della registrazione dello scorso 21 novembre. Grande protagonista della puntata saràGalgani che continua a dividersi tra Biagio e Maurizio. La L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - darioforcolin : @Sequenzo Se ti seguono più donne che uomini è quello da single. - tuttopuntotv : Uomini e donne, anticipazioni oggi 1 dicembre: Gemma bacia Maurizio #UominieDonne -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne HTTP/1.1 Server Too Busy