Senza numeri in Parlamento Di Maio chiude al Mes

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Dial Mes: “Ilnon ha i, non lo useremo e poi non serve al Paese” “La riforma del Mes e’ tutt’altro che entusiasmante, a me sembra peggiorativa. E noi non lo useremo perche’ c’e’ il Movimento 5 stelle. Non ci sono iin… L'articolo Corriere Nazionale.