Salvini: 'Chi vota il Mes finisce di essere compagno di strada della Lega' (Di martedì 1 dicembre 2020) 'Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio, questo danno per l'Italia e per le generazioni future che è il Mes si prende una grande responsabilità. Se lo fa la maggioranza non mi stupisce, se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) 'Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio, questo danno per l'Italia e per le generazioni future che è il Mes si prende una grande responsabilità. Se lo fa la maggioranza non mi stupisce, se ...

