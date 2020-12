Nave Garibaldi riprende il mare (Di martedì 1 dicembre 2020) Lo scorso 13 novembre Nave Garibaldi, la nostra unità portaeromobili tipo Lha, ha ripreso il mare dopo circa un anno e mezzo di lavori di manutenzione presso l’arsenale di Taranto. Con la presenza a bordo del comandante della Terza Divisione Navale, il contrammiraglio Antonio Galiuto, Nave Garibaldi è stata quasi da subito impegnata in attività InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 dicembre 2020) Lo scorso 13 novembre, la nostra unità portaeromobili tipo Lha, ha ripreso ildopo circa un anno e mezzo di lavori di manutenzione presso l’arsenale di Taranto. Con la presenza a bordo del comandante della Terza Divisione Navale, il contrammiraglio Antonio Galiuto,è stata quasi da subito impegnata in attività InsideOver.

