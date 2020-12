Monza, due minorenni uccidono a coltellate un pusher per punirlo: “Ci ha trascinati nella tossicodipendenza” (Di martedì 1 dicembre 2020) Monza, minorenni uccidono il loro pusher “per punirlo” Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito e ucciso a coltellate un pusher a Monza domenica 29 novembre. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Uno dei due minorenni avrebbe confessato di averlo fatto “per punirlo di averli trascinati nella tossicodipendenza”, e insieme al suo complice ora rischia un’accusa per omicidio premeditato. Alle 13 di domenica i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati mobilitati da alcuni passanti che hanno visto l’uomo in un lago di sangue, mentre due testimoni hanno ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020)il loro“per” Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito e ucciso aundomenica 29 novembre. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica per idi Milano Ciro Cascone. Uno dei dueavrebbe confessato di averlo fatto “perdi averli, e insieme al suo complice ora rischia un’accusa per omicidio premeditato. Alle 13 di domenica i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati mobilitati da alcuni passanti che hanno visto l’uomo in un lago di sangue, mentre due testimoni hanno ...

