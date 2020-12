Messa di Natale vietata dall’Europa? La smentita dell’Ue: “Non proibiremo funzioni religiose” (Di martedì 1 dicembre 2020) Mentre il governo pensa al piano anti-covd per le feste natalizie, alcuni media italiani hanno lanciato un’indiscrezione sulla possibile volontà dell’esecutivo dell’Unione Europea di vietare la Messa di Natale. Già in Italia si era discusso molto sulla questione, tanto che al vaglio del premier Conte c’è l’eventualità di anticipare la funzione religiosa di due ore. Intanto l’Ue, attraverso le parole del portavoce della Commissione europea Stefan de Keersmaecker, ha smentito l’ipotesi di un veto sulla Messa natalizia: “La Commissione europea non intende proibire alcuna funzione religiosa, né avrebbe “la competenza per farlo”, ha detto intercettato dai microfoni dell’Adnkronos. “la libertà di culto è prevista dalla Carta dei diritti fondamentali”, ha precisato Stefan de Keersmaecker. Anche il mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Mentre il governo pensa al piano anti-covd per le feste natalizie, alcuni media italiani hanno lanciato un’indiscrezione sulla possibile volontà dell’esecutivo dell’Unione Europea di vietare ladi. Già in Italia si era discusso molto sulla questione, tanto che al vaglio del premier Conte c’è l’eventualità di anticipare la funzione religiosa di due ore. Intanto l’Ue, attraverso le parole del portavoce della Commissione europea Stefan de Keersmaecker, ha smentito l’ipotesi di un veto sullanatalizia: “La Commissione europea non intende proibire alcuna funzione religiosa, né avrebbe “la competenza per farlo”, ha detto intercettato dai microfoni dell’Adnkronos. “la libertà di culto è prevista dalla Carta dei diritti fondamentali”, ha precisato Stefan de Keersmaecker. Anche il mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e ...

