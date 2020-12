Gli artisti e i brani più ascoltati su Spotify nel 2020: trionfano Bad Bunny e tha Supreme (Di martedì 1 dicembre 2020) Spotify ha reso noto i numeri che hanno caratterizzato la piattaforma streaming nel 2020. Vediamoli nel dettaglio. Con più di 8.3 miliardi di stream, il rapper portoricano Bad Bunny è l'artista più ascoltato su Spotify nel 2020. Completano il podio Drake al secondo posto e J Balvin al terzo, seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd. Confermato il dominio di Billie Eilish tra le artiste femminili di Spotify, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. La canzone con il maggior numero di stream su Spotify nel 2020, con oltre 1,6 miliardi di stream, è Blinding Lights di The Weeknd. L'album del 2020 più cliccato su Spotify è YHLQMDLG di Bad ... Leggi su panorama (Di martedì 1 dicembre 2020)ha reso noto i numeri che hanno caratterizzato la piattaforma streaming nel. Vediamoli nel dettaglio. Con più di 8.3 miliardi di stream, il rapper portoricano Badè l'artista più ascoltato sunel. Completano il podio Drake al secondo posto e J Balvin al terzo, seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd. Confermato il dominio di Billie Eilish tra le artiste femminili di, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. La canzone con il maggior numero di stream sunel, con oltre 1,6 miliardi di stream, è Blinding Lights di The Weeknd. L'album delpiù cliccato suè YHLQMDLG di Bad ...

