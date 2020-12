Fabian Ruiz ritrova il sorriso Il Napoli ha deciso il suo futuro | retroscena sull' Atletico

Fabian Ruiz (ri)trova il sorriso. Il Napoli ha deciso il suo futuro, retroscena sull'Atletico (Di martedì 1 dicembre 2020) Fabian Ruiz è tornato a giocare ai suoi livelli. In estate però poteva lasciare Napoli per l'Atletico. Leggi su 90min (Di martedì 1 dicembre 2020)è tornato a giocare ai suoi livelli. In estate però poteva lasciareper l'

sscnapoli : ?? | @FabianRP52 “Vittoria meritata, dobbiamo continuare su questa strada” ?? - Group8g : @guich76 @Dino7618 @salpaladino @romeoagresti A me piacerebbero fabian ruiz milinkovic savic Luis Alberto .. - Notiziedi_it : Napoli-Roma 4-0: per Maradona gol di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano - zicozichetto : Serie A | Napoli - Roma: 4 - 0 | 29° Insigne | 63° Fabian Ruiz | 80° Mer... - infoitsport : Napoli, Fabian Ruiz: “La Roma stava facendo bene, per noi è una vittoria molto importante” -