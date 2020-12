F1, Hamilton positivo: 'Siate prudenti, non si è mai attenti abbastanza' (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA - Dopo l' annuncio della Mercedes riguardo la positività al Covid-19, Lewis Hamilton manda un messaggio sui propri social sottolineando di essere in buona salute e raccomandando a tutti le ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA - Dopo l' annuncio della Mercedes riguardo la positività al Covid-19, Lewismanda un messaggio sui propri social sottolineando di essere in buona salute e raccomandando a tutti le ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - repubblica : F1: Lewis Hamilton positivo al coronavirus [aggiornamento delle 08:45] - niklucarelli : RT @unfair_play: Lewis Hamilton positivo al Coronavirus. Nessun problema per i piloti Ferrari, che si sono sempre tenuti a distanza. #Hami… - micatwitto : RT @unfair_play: Lewis Hamilton positivo al Coronavirus. Nessun problema per i piloti Ferrari, che si sono sempre tenuti a distanza. #Hami… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton positivo HTTP/1.1 Server Too Busy