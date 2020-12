Cina, clima e pandemia. Le sfide per la Nato2030 secondo gli esperti (Di martedì 1 dicembre 2020) “Uniti per una nuova era”. È il sottotitolo del rapporto Nato2030 redatto dal gruppo di dieci esperti a cui il segretario generale Jens Stoltenberg ha affidato l’apertura della riflessione strategica sul futuro dell’Alleanza. L’obiettivo è renderla “più politica e globale”, adatta ad affrontare un futuro incerto e denso di minacce. LA GENESI Lo scorso marzo Stoltenberg ha presentato il gruppo di dieci esperti, affidandone la co-presidenza all’ex ministro tedesco Thomas de Maizière e all’americano Wess Mitchell, co-fondatore del Cepa. La task force (a cui ha preso parte anche l’italiana Marta Dassù) era stata individuata per supportare la “riflessione strategica sul futuro della Nato”. A dicembre 2019, infatti, al vertice di Londra, i capi di Stato e di governo dei Paesi membri avevano dato mandato al segretario generale di formare un ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) “Uniti per una nuova era”. È il sottotitolo del rapportoredatto dal gruppo di diecia cui il segretario generale Jens Stoltenberg ha affidato l’apertura della riflessione strategica sul futuro dell’Alleanza. L’obiettivo è renderla “più politica e globale”, adatta ad affrontare un futuro incerto e denso di minacce. LA GENESI Lo scorso marzo Stoltenberg ha presentato il gruppo di dieci, affidandone la co-presidenza all’ex ministro tedesco Thomas de Maizière e all’americano Wess Mitchell, co-fondatore del Cepa. La task force (a cui ha preso parte anche l’italiana Marta Dassù) era stata individuata per supportare la “riflessione strategica sul futuro della Nato”. A dicembre 2019, infatti, al vertice di Londra, i capi di Stato e di governo dei Paesi membri avevano dato mandato al segretario generale di formare un ...

martadassu : Cina, clima e pandemia. Le sfide per la Nato2030 secondo gli esperti - francescom_talo : RT @formichenews: Cina, clima e pandemia. Le sfide per la #Nato2030 secondo gli esperti ?? L’articolo di @SPioppi ???? - formichenews : Cina, clima e pandemia. Le sfide per la #Nato2030 secondo gli esperti ?? L’articolo di @SPioppi ????… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Russia, Cina, Stati Uniti, Norvegia continuano a scommettere sull'Artico. Le cui risorse naturali potrebbero rivelarsi gigan… - Valori_it : Russia, Cina, Stati Uniti, Norvegia continuano a scommettere sull'Artico. Le cui risorse naturali potrebbero rivela… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina clima Cina, clima e pandemia. Le nuove sfide per Nato 2030 secondo gli esperti Formiche.net Perché il RCEP, guidato dalla Cina, può essere una cattiva notizia per gli esportatori di energia USA

Il più grande accordo di libero scambio al mondo - un blocco guidato dalla Cina che unisce 15 economie dell'Asia-Pacifico e rappresenta quasi un terzo della popolazione mondiale e il 29% del PIL mondi ...

La Cina vuole la diga sul tetto del mondo. E l'India protesta

Pechino presenta un maxi piano per produrre energia idroelettrica sul fiume Yarlung Tsangpo, nel Tibet. Ma Delhi teme che blocchi il flusso d'acqua nei ...

Il più grande accordo di libero scambio al mondo - un blocco guidato dalla Cina che unisce 15 economie dell'Asia-Pacifico e rappresenta quasi un terzo della popolazione mondiale e il 29% del PIL mondi ...Pechino presenta un maxi piano per produrre energia idroelettrica sul fiume Yarlung Tsangpo, nel Tibet. Ma Delhi teme che blocchi il flusso d'acqua nei ...