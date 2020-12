Borussia Mönchengladbach-Inter: le formazioni ufficiali (Di martedì 1 dicembre 2020) L‘Inter si gioca tutto in Germania per tenere vive le proprie speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Vincere o dire addio alla competizione con una giornata di anticipo. Il pareggio qualificherebbe i tedeschi. Queste le formazioni ufficiale: Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, GInter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea. All: Rose Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte Foto: Twitter Borussia Monchengladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) L‘si gioca tutto in Germania per tenere vive le proprie speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Vincere o dire addio alla competizione con una giornata di anticipo. Il pareggio qualificherebbe i tedeschi. Queste leufficiale:MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, G, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea. All: Rose(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte Foto: TwitterMonchengladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

