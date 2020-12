Atalanta, Gasperini: “Manca l’attacco. Ma avremmo firmato per una classifica così” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Atalanta non riesce a sfondare il muro del Midtjylland. I nerazzurri si fermano sull'1-1 e dovranno rimandare le loro chance di qualificazione alla prossima partita in un dentro o fuori contro l'Ajax.LE PAROLE DI GasperiniIl tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non era facile. Non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione, ma almeno andremo a giocarci il pass con un piccolo vantaggio. All'inizio del girone avremmo fatto la firma per arrivare alla vigilia dell'ultimo turno con questa classifica. In questo periodo la squadra sta facendo bene in difesa e a centrocampo. Ci manca l'attacco. C'è un po' di nervosismo, ma la squadra c'è. Abbiamo creato varie occasioni, per fortuna ci ha pensato Romero. Forse dovrei metterlo più spesso ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'non riesce a sfondare il muro del Midtjylland. I nerazzurri si fermano sull'1-1 e dovranno rimandare le loro chance di qualificazione alla prossima partita in un dentro o fuori contro l'Ajax.LE PAROLE DIIl tecnico dei bergamaschi Gian Pierosi sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non era facile. Non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione, ma almeno andremo a giocarci il pass con un piccolo vantaggio. All'inizio del gironefatto la firma per arrivare alla vigilia dell'ultimo turno con questa. In questo periodo la squadra sta facendo bene in difesa e a centrocampo. Ci manca l'attacco. C'è un po' di nervosismo, ma la squadra c'è. Abbiamo creato varie occasioni, per fortuna ci ha pensato Romero. Forse dovrei metterlo più spesso ...

