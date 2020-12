Appello per le bombole di ossigeno: lo spot del Comune di Napoli (VIDEO) (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “C’è bisogno di ossigeno, lo chiedono gli ammalati che sono in casa ma in farmacia scarseggiano le bombole. I farmacisti chiedono con forza che le bombole vengano riconsegnate subito dopo l’uso. Solo così possiamo trovarle pronte e cariche in farmacia”. È l’Appello lanciato dall’assessorato alla Salute del Comune di Napoli che ha lanciato anche uno spot con l’attore napoletano, Patrizio Rispo, celebre in città per la sua parte nella soap “Un posto al sole”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “C’è bisogno di, lo chiedono gli ammalati che sono in casa ma in farmacia scarseggiano le. I farmacisti chiedono con forza che levengano riconsegnate subito dopo l’uso. Solo così possiamo trovarle pronte e cariche in farmacia”. È l’lanciato dall’assessorato alla Salute deldiche ha lanciato anche unocon l’attore napoletano, Patrizio Rispo, celebre in città per la sua parte nella soap “Un posto al sole”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

