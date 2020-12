Sanzioni e più risorse per contrastare gli assembramenti (Di lunedì 30 novembre 2020) La circolare del Viminale per il Natale: focus su spostamenti e assembramenti da shopping. Aumentare i controlli in vista del Natale: la circolare del Viminale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) La circolare del Viminale per il Natale: focus su spostamenti eda shopping. Aumentare i controlli in vista del Natale: la circolare del Viminale su Notizie.it.

Elisa88873894 : @GuvenYaman1903 Questo cyberbullismo va fermato ci vorrebbero sanzioni severe per tutte queste persone che fanno de… - frigiola : @PietroSincich Il covid le ha congelate. Parlo di quest' anno. Ha ovviamente contratto le spese sul mercato e non s… - FioriFlavio : @francois_sade @NinaRicci_us @xenonian1 @radiosilvana @CorsampAlive @giacom Guarda che conosco il caso bene, specia… - SempreLibero2 : @libellula58 Fra i Paesi dell' Europa industrializzata siamo nettamente i più corrotti. Il problema non sono i cont… - aprovich : @QuesturaDiRoma Io mi devo recare a Milano per l’acquisto di una auto da un privato. Posso andare da Roma in treno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni più HTTP/1.1 Server Too Busy