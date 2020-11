Roma, Gabriel è stato investito ed è in coma: 50 vip e l’audio per farlo svegliare, l’iniziativa (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli amici di Gabriel, il 19enne in coma ormai da più di quindici giorni, hanno realizzato un regalo speciale per aiutare il ragazzo nel risveglio. Il ragazzo è tutt’ora ricoverato al Gemelli dopo che un’auto pirata lo ha travolto; i suoi amici hanno così escogitato qualcosa per aiutarlo. Hanno realizzato un audio messaggio con diverse voci, coinvolgendo anche personaggi famosi. Leggi anche: Roma, insulta e minaccia la moglie davanti ai figli: lei chiede aiuto. Arrestato 50enne In cinquanta hanno aderito all’iniziativa per aiutare Gabriel a svegliarsi dal coma. Calciatori, attori e rapper hanno risposto all’appello registrando il loro messaggio per il diciannovenne. Tra i nomi si riportano: Francesco Totti, Daniele De Rossi, Claudio Amendola, Ketama, Franco126, Carl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli amici di, il 19enne inormai da più di quindici giorni, hanno realizzato un regalo speciale per aiutare il ragazzo nel risveglio. Il ragazzo è tutt’ora ricoverato al Gemelli dopo che un’auto pirata lo ha travolto; i suoi amici hanno così escogitato qualcosa per aiutarlo. Hanno realizzato un audio messaggio con diverse voci, coinvolgendo anche personaggi famosi. Leggi anche:, insulta e minaccia la moglie davanti ai figli: lei chiede aiuto. Arre50enne In cinquanta hanno aderito alper aiutarea svegliarsi dal. Calciatori, attori e rapper hanno risposto all’appello registrando il loro messaggio per il diciannovenne. Tra i nomi si riportano: Francesco Totti, Daniele De Rossi, Claudio Amendola, Ketama, Franco126, Carl ...

