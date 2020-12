Luna: dalla polvere all'ossigeno (Di lunedì 30 novembre 2020) Visto che sulla Luna se c'è una cosa che non manca è la polvere, gli scienziati stanno pensando a come utilizzarla. Gli ingegneri britannici, ad esempio, stanno mettendo a punto un processo per estrarre ossigeno dalla regolite. Le sostanze metalliche risultanti come sottoprodotto del processo, potrebbero diventare materiale grezzo per le stampanti 3D per la costruzione dei moduli Lunari. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 30 novembre 2020) Visto che sullase c'è una cosa che non manca è la, gli scienziati stanno pensando a come utilizzarla. Gli ingegneri britannici, ad esempio, stanno mettendo a punto un processo per estrarreregolite. Le sostanze metalliche risultanti come sottoprodotto del processo, potrebbero diventare materiale grezzo per le stampanti 3D per la costruzione dei moduliri.

DecimoGianni : @AnaMenaMusic Escucho “A un passo dalla Luna” .... Ana Menaaaaaaaa - chisena66 : RT @Flosta5: Un'altra, non so se rende l'idea, ma c'è una schiarita nel cielo, riempita dalla luna. - Xyz29503849 : RT @lilylove4285259: ??Quando due cuori contemplano la luna sono avvolti dalla sua magia e vivono la stessa intensa emozione... #Buonanotte… - Flosta5 : Un'altra, non so se rende l'idea, ma c'è una schiarita nel cielo, riempita dalla luna. - lilylove4285259 : ??Quando due cuori contemplano la luna sono avvolti dalla sua magia e vivono la stessa intensa emozione...… -

Ultime Notizie dalla rete : Luna dalla La sonda cinese è sulla Luna la Repubblica Il comico Joe Luna è morto di Coronavirus: tutto documentato sui social

Il comico Joe Luna è morto pochi giorni dopo aver iniziato a documentare la sua battaglia contro il coronavirus.

Chang'e 5: lander cinese atterra sulla Luna, raccoglierà campioni da riportare a Terra

La missione cinese Chang'e 5 ha avuto un risvolto positivo, concretizzato con l'atterraggio del lander sulla superficie lunare. Avevamo seguito le vicende della precedente missione e con questo succes ...

Il comico Joe Luna è morto pochi giorni dopo aver iniziato a documentare la sua battaglia contro il coronavirus.La missione cinese Chang'e 5 ha avuto un risvolto positivo, concretizzato con l'atterraggio del lander sulla superficie lunare. Avevamo seguito le vicende della precedente missione e con questo succes ...