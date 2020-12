Le 20 canzoni più belle del 2020: la classifica del The Guardian (Di lunedì 30 novembre 2020) Fine anno ed è tempo di classifiche. Questa volta è toccato al The Guardian, che ha stilato la top 20 delle canzoni migliori di questi ultimi 12 mesi. Questa lista non scontenta quasi nessuno, ci sono infatti tutti i nomi più rilevanti del 2020. Dominano giustamente la chart Lady Gaga e Ariana Grande, con quella bomba pop che è Rain On Me, medaglia d’argento per WAP di Cardi B (che spopola su Tik Tok), ma ci sono anche Miley Cyrus con Midnight Sky, Dua Lipa con Physical e Hallucinate, The Weeknd con Blinding Lights e Megan Thee Stallion con Savage. . #1 Lady Gaga & Ariana Grande – Rain On Me #2 Cardi B – WAP feat Megan Thee Stallion #3 Christine and the Queens – People, I’ve Been Sad #4 Megan Thee Stallion – Savage feat Beyoncé #5 Sault – Wildfires #6 The Weeknd – Blinding Lights #7 Waxahatchee – Fire #8 Dua Lipa – Physical #9 ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 novembre 2020) Fine anno ed è tempo di classifiche. Questa volta è toccato al The, che ha stilato la top 20 dellemigliori di questi ultimi 12 mesi. Questa lista non scontenta quasi nessuno, ci sono infatti tutti i nomi più rilevanti del. Dominano giustamente la chart Lady Gaga e Ariana Grande, con quella bomba pop che è Rain On Me, medaglia d’argento per WAP di Cardi B (che spopola su Tik Tok), ma ci sono anche Miley Cyrus con Midnight Sky, Dua Lipa con Physical e Hallucinate, The Weeknd con Blinding Lights e Megan Thee Stallion con Savage. . #1 Lady Gaga & Ariana Grande – Rain On Me #2 Cardi B – WAP feat Megan Thee Stallion #3 Christine and the Queens – People, I’ve Been Sad #4 Megan Thee Stallion – Savage feat Beyoncé #5 Sault – Wildfires #6 The Weeknd – Blinding Lights #7 Waxahatchee – Fire #8 Dua Lipa – Physical #9 ...

