Grande Fratello Vip, riassunto 30 novembre: entra Malgioglio nella casa (Di lunedì 30 novembre 2020) . Sorpresa per Maria Teresa Ruta. Discussione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@GrandeFratellotv) Al Grande Fratello Vip una puntata piena di colpi di scena. Alfonso Signorini ha aperto la serata parlando un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 30 novembre 2020) . Sorpresa per Maria Teresa Ruta. Discussione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) AlVip una puntata piena di colpi di scena. Alfonso Signorini ha aperto la serata parlando un L'articolo proviene da YesLife.it.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - alegiu8083 : @GrandeFratello Tommaso e Francesco, siete la vita di tutti noi in questo grande fratello!! - Eleonor22849454 : RT @NanaKleinfraink: Vergognosi. Vergognoso il Grande Fratello per aver commentato così la questione di Giulia, vergognoso Pupo, con i suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy