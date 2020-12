Grande Fratello Vip: Enock Barwuah eliminato con appena il 5% – Video (Di martedì 1 dicembre 2020) Enock - GF Vip 5 Enock Barwuah è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il nome dice poco, mentre quello del Fratello è decisamente più conosciuto. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora il ‘vippone’. Enock Barwuah al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Nella ventunesima puntata di lunedì 23 novembre finisce al televoto con altri sei concorrenti. - Nella ventiduesima puntata di lunedì 30 novembre risulta il meno votato (appena il 5%) ed è eliminato. Le altre percentuali: Dayane Mello 22%, Francesco Oppini 20%, Rosalinda Cannavò 18%, Elisabetta Gregoraci 17%, Selvaggia Roma 10%, Andrea Zelletta 8%. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 dicembre 2020)- GF Vip 5è uno dei concorrenti delVip 5. Il nome dice poco, mentre quello delè decisamente più conosciuto. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora il ‘vippone’.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Nella ventunesima puntata di lunedì 23 novembre finisce al televoto con altri sei concorrenti. - Nella ventiduesima puntata di lunedì 30 novembre risulta il meno votato (il 5%) ed è. Le altre percentuali: Dayane Mello 22%, Francesco Oppini 20%, Rosalinda Cannavò 18%, Elisabetta Gregoraci 17%, Selvaggia Roma 10%, Andrea Zelletta 8%. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve ...

