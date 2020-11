Gli spostamenti fuori regione per i parenti stretti a Natale sono a rischio (Di lunedì 30 novembre 2020) Quali saranno i divieti previsti nel DPCM Natale? Sembra ormai certo che gli spostamenti tra regioni, anche in zona gialla, saranno vietati e che il coprifuoco dalle 22 alle 6 ci sarà anche nella notte di Natale e di Capodanno. La deroga prevista per gli spostamenti fuori regioni dovuti ai ricongiungimenti familiari, spiega il Messaggero, è a rischio: Per evitare le «migrazioni natalizie» da Nord al Centro-Sud, dall’estero all’Italia, e per scongiurare i «cenoni allargati», il governo hadecisodi adottarecon ilDpcmdi venerdì prossimo due misure. La prima: il divieto dal 19 dicembre (fino al 10 gennaio) di superare iconfini regionali, anche quando l’intero Paese sarà in zona gialla. La seconda: confermare il coprifuoco dalle 22 anche la notte di Natale e di Capodanno.Ma, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Quali saranno i divieti previsti nel DPCM? Sembra ormai certo che glitra regioni, anche in zona gialla, saranno vietati e che il coprifuoco dalle 22 alle 6 ci sarà anche nella notte die di Capodanno. La deroga prevista per gliregioni dovuti ai ricongiungimenti familiari, spiega il Messaggero, è a: Per evitare le «migrazioni natalizie» da Nord al Centro-Sud, dall’estero all’Italia, e per scongiurare i «cenoni allargati», il governo hadecisodi adottarecon ilDpcmdi venerdì prossimo due misure. La prima: il divieto dal 19 dicembre (fino al 10 gennaio) di superare iconfini regionali, anche quando l’intero Paese sarà in zona gialla. La seconda: confermare il coprifuoco dalle 22 anche la notte die di Capodanno.Ma, ...

DPCgov : Evita gli spostamenti ??? Segui gli aggiornamenti dai canali ufficiali ??? Durante l'alluvione il livello e la veloci… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Non solo Immuni, questa estate le app di contact tracing sono spuntate un po' in tutta… - PescaraCalcio : Quando ti ritrovi in #ZonaRossa ma hai dimenticato l'autocertificazione per gli spostamenti a casa… - fabiodellamarta : RT @gurupazzia: @Alberto_Cirio,@GiuseppeConteIT presidente si riuscirà a fornire alle farmacie della regione e all'aereoporto di caselle… - hashtag24news1 : 'È brutto dirlo, ma credo sia necessario' vietare per il Natale gli spostamenti anche tra regioni gialle: 'Dobbiamo… -