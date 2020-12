Dl sicurezza: Fontana (Fi), 'con politiche centrosinistra record clandestini' (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Forza Italia ha votato convintamente no alla fiducia e nel merito del decreto con il quale il secondo governo Conte disarticola le norme introdotte dai due precedenti decreti sicurezza, approvati grazie ai voti del centrodestra, che avevano dato risultati positivi. Il governo dimostra di non avere attitudine per gestire il fenomeno migratorio e ritorna a quelle politiche del centrosinistra che hanno segnato i record di sbarchi di immigrati clandestini in Italia, che già ad oggi risultano aumentati del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo afferma Gregorio Fontana, deputato Fi e questore della Camera. "Con diversa denominazione -aggiunge- viene riproposto il vecchio sistema di sanatorie mascherate con l'equivoco della protezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Forza Italia ha votato convintamente no alla fiducia e nel merito del decreto con il quale il secondo governo Conte disarticola le norme introdotte dai due precedenti decreti, approvati grazie ai voti del centrodestra, che avevano dato risultati positivi. Il governo dimostra di non avere attitudine per gestire il fenomeno migratorio e ritorna a quelledelche hanno segnato idi sbarchi di immigratiin Italia, che già ad oggi risultano aumentati del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo afferma Gregorio, deputato Fi e questore della Camera. "Con diversa denominazione -aggiunge- viene riproposto il vecchio sistema di sanatorie mascherate con l'equivoco della protezione ...

