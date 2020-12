Crolla una "torre faro" di 18 metri all'ex Ilva di Cornigliano, nessun ferito (Di lunedì 30 novembre 2020) La rsu: «Solo per caso nessun lavoratore è stato travolto». Il fatto è stato denunciato alle autorità. Fiom Genova: «Chiediamo intervento a fronte dell'incapacità gestionale dell'azienda» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 novembre 2020) La rsu: «Solo per casolavoratore è stato travolto». Il fatto è stato denunciato alle autorità. Fiom Genova: «Chiediamo intervento a fronte dell'incapacità gestionale dell'azienda»

MarioManca : Francati mi sembra un ragazzo molto incompreso. Prima critica la lettera di sua madre perché non è scritta in itali… - rep_genova : Mittal, la denuncia della Fiom: 'A Genova crolla una torre faro, rischiando l'incidente mortale' [di Matteo Macor]… - CgilBologna : RT @fiomnet: ???? #ArcelorMittal: Crolla una 'torre faro' di 18 metri all'ex Ilva di Cornigliano di Genova. #Fiom: «Chiediamo intervento a… - matteomacor : Nel mentre, nel giorno in cui torna l'acciaio di Stato, all'ex #Ilva di Cornigliano crolla una torre faro di 20 met… - rep_genova : Mittal, la denuncia della Fiom: 'A Genova crolla una torre faro, rischiando l'incidente mortale' [di Matteo Macor]… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla una HTTP/1.1 Server Too Busy