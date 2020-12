Covid: calano ancora i contagi, ma 672 i decessi. Aumentano i ricoveri ordinari (Di lunedì 30 novembre 2020) ancora una volta i dati del lunedì sembrano essere meno indicativi del solito sull'andamento dell'epidemia da coronavirus in Italia. Sono 16.377 i nuovi casi, in forte calo anche i tamponi eseguiti (... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 novembre 2020)una volta i dati del lunedì sembrano essere meno indicativi del solito sull'andamento dell'epidemia da coronavirus in Italia. Sono 16.377 i nuovi casi, in forte calo anche i tamponi eseguiti (...

Tg3web : 91 femminicidi, uno ogni 3 giorni, nel 2020 calano le donne uccise dalla criminalità ma nel lockdown aumentati deli… - StampaNovara : Covid, calano i ricoverati negli ospedali Novaresi. Ma ancora otto decessi - Agenzia_Dire : #covid, il bollettino del #30novembre. - RovigoOggi : - IlblogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Salgono per la prima volta in quattro giorni i ricoverati negli #ospedali, 308 in più. Calano invece i #pazienti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano Covid, calano i ricoverati negli ospedali Novaresi. Ma ancora otto decessi La Stampa Covid, il medico che ha ispirato la fiction Doc: «I virologi hanno rovinato l’immagine di noi dottori»

Il ”Doc”, quello vero, è in trincea contro il covid. Pierdante Piccioni, 61 anni, nato in provincia di Cremona e in servizio a Lodi, è il medico smemorato che ha ispirato ...

Covid Roma, nuova fase ospedali: aperture a “soffietto” per riattivare i reparti

Gli ospedali della Capitale sono pronti a riattivare le attività ordinarie. Con aperture a “soffietto” e una rimodulazione della rete sanitaria che seguirà la curva ...

Il ”Doc”, quello vero, è in trincea contro il covid. Pierdante Piccioni, 61 anni, nato in provincia di Cremona e in servizio a Lodi, è il medico smemorato che ha ispirato ...Gli ospedali della Capitale sono pronti a riattivare le attività ordinarie. Con aperture a “soffietto” e una rimodulazione della rete sanitaria che seguirà la curva ...