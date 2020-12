Coronavirus | FMI | crescita sarà più debole | misure di sostegno necessarie più a lungo del previsto

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Nonostante una risposta “degna di nota” da parte delle autorità dell’Area Euro per far fronte ai danni causati dalla pandemia di Covid-19, a causa della seconda ondata la ripresapiù lenta di quanto preventivato nei mesi scorsi e saranno necessari “addizionali stimoli monetari” per far fronte alla crisi economica. È quanto ha affermato il Fondo Monetario Internazionale nella relazione al termine del suo rapporto annuale sull’area valutaria. “La nascente ripresa è minacciata dall’ampia seconda ondata di contagi e le politiche dovranno affrontare sfide formidabili per contrastare la pandemia e coadiuvare una ripresa duratura”, ha sottolineato l’istituzione internazionale di Washington. Secondo lo studio l’attività economica resta nettamente al di sotto dei livelli pre-crisi, mentre la disoccupazione è aumentata “solo modestamente grazie all’uso ...