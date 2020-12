Confesercenti | lasciare Ztl aperta per tutto dicembre

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – “Auspichiamo la possibile proroga da parte del Campidoglio della Ztl nel centro storico con i varchi accessibili anche peril mese di. Sarebbe infatti un provvedimento di buon senso, che diventerebbe addirittura una scelta doppiamente virtuosa qualora la Regione Lazio ammesso che i dati sui contagi lo possano permettere consentisse alle attivita’ del food di rimanere aperte fino alle ore 22.” “Ovviamente con i dovuti controlli circa il rispetto delle regole anti Covid al fine di evitare eventuali assembramenti. E su questo come associazione di categoria stiamo continuando a sensibilizzare gli esercenti.” “Secondo i dati della Fiepet-, un allungamento fino alle 22 e la proroga della Ztl porterebbero alla ristorazione classica, gelaterie, pizzerie al taglio e allo street food, un bilancio di 200 milioni ...

