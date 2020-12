Claudio Baglioni racconta In Questa Storia Che è La Mia, un album “fatto a mano” (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà disponibile dal 4 dicembre il suo nuovo album. Claudio Baglioni racconta In Questa Storia Che è La Mia in conferenza stampa e lo descrive come un album “fatto a mano”, interamente suonato e composto con sincerità. In Questa Storia Che è La Mia è un invito a rivivere la nostra Storia e Baglioni stesso ne parla come “una spinta a rileggere la nostra Storia. La Storia di ciascuno di noi, di queste pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che – sebbene non si leggano – porta anche le nostre firme”. 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale: il fil rouge è l’amore in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà disponibile dal 4 dicembre il suo nuovoInChe è La Mia in conferenza stampa e lo descrive come un, interamente suonato e composto con sincerità. InChe è La Mia è un invito a rivivere la nostrastesso ne parla come “una spinta a rileggere la nostra. Ladi ciascuno di noi, di queste pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che – sebbene non si leggano – porta anche le nostre firme”. 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale: il fil rouge è l’amore in ...

