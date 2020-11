Vaccino obbligatorio per il Covid? Il costituzionalista Flick: «Serve una legge, non basta un decreto o un Dpcm» (Di domenica 29 novembre 2020) «Non sappiamo di cosa stiamo parlando. L’errore di AstraZeneca e le giuste e sagge parole del professor Crisanti ne sono una dimostrazione». Giovanni Maria Flick parte da questa premessa quando gli chiediamo di aiutarci a capire cosa succederà in Italia quando arriverà il Vaccino per il Coronavirus e quando il Governo dovrà decidere se renderlo obbligatorio o meno. Magistrato, ex ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte Costituzionale, Flick ha paura che questo tema possa diventare oggetto di una guerra ideologica: «La radicalizzazione che parte dai social e dal sistema di informazione, nella gran confusione di opinioni su questo come su altri temi della pandemia, rischia di presentare il Vaccino come un Messia salvatore da accogliere subito a colpi di concorrenza o come un nemico alle ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) «Non sappiamo di cosa stiamo parlando. L’errore di AstraZeneca e le giuste e sagge parole del professor Crisanti ne sono una dimostrazione». Giovanni Mariaparte da questa premessa quando gli chiediamo di aiutarci a capire cosa succederà in Italia quando arriverà ilper il Coronavirus e quando il Governo dovrà decidere se renderloo meno. Magistrato, ex ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte Costituzionale,ha paura che questo tema possa diventare oggetto di una guerra ideologica: «La radicalizzazione che parte dai social e dal sistema di informazione, nella gran confusione di opinioni su questo come su altri temi della pandemia, rischia di presentare ilcome un Messia salvatore da accogliere subito a colpi di concorrenza o come un nemico alle ...

