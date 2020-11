Tyson-Jones jr finisce in parità, Iron Mike ricorda Bryant e Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Los Angeles, 29 nov. (Adnkronos) - L'incontro spettacolo di boxe tra Mike Tyson e Roy Jones jr., andato in scena allo Staples Center Los Angeles, è finito in parità. 'Iron' Mike torna sul ring a 54 anni contro Roy Jones jr, 51 anni. E al termine di 8 riprese intense e piene di lampi di classe i giudici non assegnano la vittoria. Il Campione del Mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, non è riuscito ad avere la meglio sull'avversario Roy Jones Jr. che era ai vertici nel 2003-2004. Tyson si è allenato duramente negli ultimi mesi e sembra essere in forma anche se non combatte addirittura da oltre 15 anni. L'11 giugno 2005 fu sconfitto per Ko alla sesta ripresa dall'irlandese Kevin McBride e decise di ritirarsi. Prima del grande ritorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Los Angeles, 29 nov. (Adnkronos) - L'incontro spettacolo di boxe trae Royjr., andato in scena allo Staples Center Los Angeles, è finito in. 'torna sul ring a 54 anni contro Royjr, 51 anni. E al termine di 8 riprese intense e piene di lampi di classe i giudici non assegnano la vittoria. Il Campione del Mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, non è riuscito ad avere la meglio sull'avversario RoyJr. che era ai vertici nel 2003-2004.si è allenato duramente negli ultimi mesi e sembra essere in forma anche se non combatte addirittura da oltre 15 anni. L'11 giugno 2005 fu sconfitto per Ko alla sesta ripresa dall'irlandese Kevin McBride e decise di ritirarsi. Prima del grande ritorno ...

