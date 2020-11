Travolto e ucciso da un’auto pirata | la persona alla guida positiva all’alcol test

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Bari, tragedia in strada. È accaduto lungo la strada Statale 16 all’altezza di Torre a Mare. In seguito a uno schianto un giovane di 31 anni perde la vita.del secondo mezzo, una donna di 69 anni. La vittima di 31 anni non ha retto al violento impatto. Il ragazzo era a bordo di una bicicletta elettrica quando la donna ha perso il controllo dell’auto. Non si sarebbe fermata ed è fuggita, ma gli agenti della Polizia Stradale sono riusciti a individuare e identificare la fuggiasca. Quindi finisce in arresti domiciliari, dopo svariate ore trascorse sotto interrogatorio, con l’accusa di omissione di soccorso e omicidio stradale. La donna è residente nella città di Bari mentre il ciclista 31enne era originario di Triggiano (Bari).. Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia stradale, coordinati dpm Chiara Giordano. ...