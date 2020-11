Mike Tyson vs Roy Jones jr termina con un pareggio! Iron Mike: “Dio mi chiede di combattere” (Di domenica 29 novembre 2020) Allo Staples Center di Los Angeles (California) termina in parità il match di esibizione tra Mike Tyson e Roy Jones jr., disputato sulla distanza delle 8 riprese da 2 minuti ciascuna. E’ stata una sfida vera, tra due vecchie glorie che tornavano rispettivamente sul ring a distanza di 15 e 2 anni. 54 primavere per Iron Mike, 51 per Capitan Uncino. Eppure lo spettacolo si è rivelato gradevolissimo: entrambi, seppur a tratti e senza la pretesa di avvicinare i livelli del passato, hanno sfoggiato un pugilato di qualità e tutt’altro che patetico come si temeva. La contesa si apriva con un incredibile gancio sinistro di Tyson che centrava in pieno volto Jones, il quale accusava visibilmente il colpo. Fisico scultoreo e ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Allo Staples Center di Los Angeles (California)in parità il match di esibizione trae Royjr., disputato sulla distanza delle 8 riprese da 2 minuti ciascuna. E’ stata una sfida vera, tra due vecchie glorie che tornavano rispettivamente sul ring a distanza di 15 e 2 anni. 54 primavere per, 51 per Capitan Uncino. Eppure lo spettacolo si è rivelato gradevolissimo: entrambi, seppur a tratti e senza la pretesa di avvicinare i livelli del passato, hanno sfoggiato un pugilato di qualità e tutt’altro che patetico come si temeva. La contesa si apriva con un incredibile gancio sinistro diche centrava in pieno volto, il quale accusava visibilmente il colpo. Fisico scultoreo e ...

