Il Collegio 5, uno dei concorrenti debutta nel mondo della musica

I concorrenti diventano celebrities Uno dei concorrenti di quest'edizione de 'Il Collegio', da pochi giorni ha pubblicato il suo primo singolo su tutte le piattaforme e c'è già il videoclip. CHI È LA NUOVA POP STAR? Si tratta di Simone Bettin, concorrente espulso dal Collegio e quindi dal programma durante la quarta puntata insieme al compagno di classe Marco Crivellini. Leggi anche 'Il Collegio 5', la sintesi della quarta puntata Le riprese del docu-reality sono terminate ormai da mesi e in questo lasso di tempo i concorrenti stanno diventando delle vere celebrities per il pubblico più giovane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Bettin (@simonebettinn ) Simone Bettin afferma di non essere interessato all'ambito ...

