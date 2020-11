Gran premio del Bahrain di Formula 1, l’auto di Grosjean si spezza in due e prende fuoco. Gara sospesa (Di domenica 29 novembre 2020) Il Gran premio di Formula 1 del Bahrain poco dopo la partenza è stato interrotto per un incidente che ha coinvolto il pilota francese Romain Grosjean. Dopo le prime curve, la monoposto Haas di Grosjean ha avuto un contatto con l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat e si è schiantata contro le barriere protettive, spezzandosi in due. l’automobile subito dopo lo schianto ha preso fuoco all’istante, ma il pilota francese è riuscito a uscire, anche grazie all’aiuto degli steward. Sembra che si sia salvato grazie alla protezione della scocca e alla staffa che protegge la testa dei piloti, introdotta nel 2018. Impressionante o acidente do Grosjean. ???? pic.twitter.com/Gc3VO2mtbo — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) November 29, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Ildi1 delpoco dopo la partenza è stato interrotto per un incidente che ha coinvolto il pilota francese Romain. Dopo le prime curve, la monoposto Haas diha avuto un contatto con l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat e si è schiantata contro le barriere protettive,ndosi in due.mobile subito dopo lo schianto ha presoall’istante, ma il pilota francese è riuscito a uscire, anche grazie all’aiuto degli steward. Sembra che si sia salvato grazie alla protezione della scocca e alla staffa che protegge la testa dei piloti, introdotta nel 2018. Impressionante o acidente do. ???? pic.twitter.com/Gc3VO2mtbo — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) November 29, ...

