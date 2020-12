Formula 1, gran premio del Bahrain sospeso (Di domenica 29 novembre 2020) Grave incidente per il pilota francese Grosjean. Il suo veicolo si è spezzato in due in seguito ad uno scontro con Kvyat. Gara sospesa. GP Bahrain, grave incidente per Grosjean: gara sospesa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 29 novembre 2020) Grave incidente per il pilota francese Grosjean. Il suo veicolo si è spezzato in due in seguito ad uno scontro con Kvyat. Gara sospesa. GP, grave incidente per Grosjean: gara sospesa su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : #F1, partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Auto in fiamme, sospesa la gara… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: #F1, partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Auto in fiamme, sospesa la gara - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: #F1, partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Auto in fiamme, sospesa la gara - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: #F1, partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Auto in fiamme, sospesa la gara - PaoloX68 : RT @Agenzia_Ansa: #F1, partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Auto in fiamme, sospesa la gara -