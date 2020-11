Chiesa e Pandemia | cosa è cambiato e cosa cambierà

Leggi su kronic

(Di domenica 29 novembre 2020) Il mondo dellaè costretto a ridimensionare la propria visione a causa dell’emergenza sanitaria: eccosta accadendo. messa natale (web source)L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta mettendo in ginocchio il paese, anche in questa seconda ondata. Di conseguenza, in prossimità delle festività natalizie, ci si dovrà adattare al Dpcm che firmerà il premier Conte nei primi giorni di dicembre. Leggi qui —> Famiglia Reale completamente in lutto: é venuta a mancare lady Elizabeth Leggi qui –> La sanità pubblica è al collasso: se fosse privata come sarebbe andata? Ecco quindi che il mondo dellacomprendere come muoversi in queste lunghe giornate, dopo che già durante la prima ondata è stata costretta a chiudere le porte dellaai fedeli. Una decisione dolorosa ...