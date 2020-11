Von der Leyen: con il Recovery Fund l'Italia può reinventarsi (Di sabato 28 novembre 2020) Con i prestiti del Recovery Fund 'l'Italia può reinventarsi ancora una volta ed è la possibilità di decidere quello che dovrebbe essere il vostro futuro'. Lo ha dichiarato la presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) Con i prestiti del'l'puòancora una volta ed è la possibilità di decidere quello che dovrebbe essere il vostro futuro'. Lo ha dichiarato la presidente della ...

Corriere : Von der Leyen: «In Italia servono riforme e investimenti» La diretta dalla Bocconi - CarloCalenda : Un rimpasto non basta. Per gestire il #Recoveryfund serve un Governo nuovo, composto ad bravi amministratori e sost… - fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi… - brumas00 : RT @mariamacina: In Europa si sta creando una crescente preoccupazione sulla mancata risposta dell'Italia alla riforma del fondo salva stat… - Corriere : Ursula von der Leyen: «Solo con riforme giuste Italia ripartirà». E poi cita «Milan l’è un gran Milan» -