Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 19:30

Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2020 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL'APPIA CODE ALTEZZA ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE ALTEZZA RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPOSRO PUBBLICO A Roma SULLA LINEA A DELLA METRO E' STATA RIAPERTA LA STAZIONE OTAVIANO. SULLA LINEA B CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE CASTRO PRETORIO. DA DOMANI CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI ...

