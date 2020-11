Scuola, in Piemonte medie in dad malgrado il passaggio in arancione. In Lombardia si torna in presenza. Superiori in classe dal 7 gennaio (Di sabato 28 novembre 2020) Restano chiuse in tutta Italia le scuole Superiori. Le regioni hanno suggerito al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 28 novembre 2020) Restano chiuse in tutta Italia le scuole. Le regioni hanno suggerito al governo di procrastinare al 7ogni riapertura.

lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Scuola, il governo verso la riapertura delle superiori dal 7 gennaio. Da lunedì medie in presenza in Lombardia, ma non… - infoitinterno : Piemonte arancione, ma i due ultimi anni della Scuola media restano in Dad - Italia_Notizie : Scuola, il governo verso la riapertura delle superiori dal 7 gennaio. Da lunedì medie in presenza in Lombardia, ma… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Scuola, il governo verso la riapertura delle superiori dal 7 gennaio. Da lunedì medie in presenza in Lombardia, ma non… - clikservernet : Scuola, il governo verso la riapertura delle superiori dal 7 gennaio. Da lunedì medie in presenza in Lombardia, ma… -