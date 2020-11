"Nicola Morra una sciagura". Non si dimette? La mossa estrema di Carlo Nordio contro il grillino (e la furia di Salvini) (Di sabato 28 novembre 2020) No, Nicola Morra non si è dimesso e non pensa neppure a farlo dopo le vergognose, terrificanti, parole su Jole Santelli. E ora, Matteo Salvini - che da giorni chiede a gran voce il passo indietro del grillino dalla presidenza della Commissione parlamentare anti-mafia - denuncia un pessimo "effetto collaterale" relativo alle mancate dimissioni di Morra. Il leader della Lega, infatti, spiega: "Le vergognose parole di Morra su Jole Santelli e sui malati oncologici avrebbero dovuto provocare le dimissioni immediate del presidente della Commissione Antimafia. Invece lui resta aggrappato alla poltrona (alimentando un imbarazzo che ferisce le istituzioni e favorisce i clan) e ora rischiamo di perdere una personalità come Carlo Nordio che medita di lasciare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) No,non si è dimesso e non pensa neppure a farlo dopo le vergognose, terrificanti, parole su Jole Santelli. E ora, Matteo- che da giorni chiede a gran voce il passo indietro deldalla presidenza della Commissione parlamentare anti-mafia - denuncia un pessimo "effetto collaterale" relativo alle mancate dimissioni di. Il leader della Lega, infatti, spiega: "Le vergognose parole disu Jole Santelli e sui malati oncologici avrebbero dovuto provocare le dimissioni immediate del presidente della Commissione Antimafia. Invece lui resta aggrappato alla poltrona (alimentando un imbarazzo che ferisce le istituzioni e favorisce i clan) e ora rischiamo di perdere una personalità comeche medita di lasciare il ...

