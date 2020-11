LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: super Dorothea Wierer trionfa con 0.8 su Herrmann! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Dorothea Wierer precede Herrmann, Skottheim, Elvira Oeberg, Persson, Bescond, Hanna Oeberg, Chevalier, Dzhima e Brorsson. 15.36 Wierer a parte, non hanno brillato le altre italiane. Al momento Sanfilippo è 37ma con 17/20, 52ma Lisa Vittozzi (6), 53ma Nicole Gontier (5). 6 errori anche per Lardschneider, che deve ancora arrivare al traguardo. 15.34 Dodici successi in carriera in Coppa del Mondo per Dorothea Wierer, ovviamente leader della classifica generale! 15.33 Ormai è fatta! Nessuno può più battere Dorothea Wierer! 15.29 Scottheim è terza al traguardo a 24?1 da Wierer. Primo podio in carriera per lei. Precede le connazionali Elvira Oeberg e Persson. Settima Hanna ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39precede Herrmann, Skottheim, Elvira Oeberg, Persson, Bescond, Hanna Oeberg, Chevalier, Dzhima e Brorsson. 15.36a parte, non hanno brillato le altre italiane. Al momento Sanfilippo è 37ma con 17/20, 52ma Lisa Vittozzi (6), 53ma Nicole Gontier (5). 6 errori anche per Lardschneider, che deve ancora arrivare al traguardo. 15.34 Dodici successi in carriera in Coppa del Mondo per, ovviamente leader della classifica generale! 15.33 Ormai è fatta! Nessuno può più battere! 15.29 Scottheim è terza al traguardo a 24?1 da. Primo podio in carriera per lei. Precede le connazionali Elvira Oeberg e Persson. Settima Hanna ...

