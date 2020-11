Juve, la gestione di Ronaldo non funziona (Di sabato 28 novembre 2020) Un anno fa a Lecce, mentre la Juventus pareggiava contro una neopromossa, Ronaldo era a passeggio per le Langhe con Georgina a caccia di tartufi. Quattro giorni prima era stato in campo per 90 minuti con la Lokomotiv Mosca e quattro giorni più tardi lo avrebbe fatto contro il Genoa in campionato. La scena si è ripetuta a Benevento dove la Juventus ha raccolto il quarto pareggio nelle prime 5 trasferte del campionato, facendosi fermare da un'altra neopromossa e offrendo una prestazione nella quale, col passare dei minuti, sarebbe stato utile poter pescare almeno dalla panchina il talento e la fame di gol del portoghese. Che non si possa chiedere a nessun giocatore di esserci sempre e comunque, soprattutto in una stagione compressa e folle come questa, è evidente. A stagione appena avviata, Cristiano Ronaldo ha già ... Leggi su panorama (Di sabato 28 novembre 2020) Un anno fa a Lecce, mentre lantus pareggiava contro una neopromossa,era a passeggio per le Langhe con Georgina a caccia di tartufi. Quattro giorni prima era stato in campo per 90 minuti con la Lokomotiv Mosca e quattro giorni più tardi lo avrebbe fatto contro il Genoa in campionato. La scena si è ripetuta a Benevento dove lantus ha raccolto il quarto pareggio nelle prime 5 trasferte del campionato, facendosi fermare da un'altra neopromossa e offrendo una prestazione nella quale, col passare dei minuti, sarebbe stato utile poter pescare almeno dalla panchina il talento e la fame di gol del portoghese. Che non si possa chiedere a nessun giocatore di esserci sempre e comunque, soprattutto in una stagione compressa e folle come questa, è evidente. A stagione appena avviata, Cristianoha già ...

