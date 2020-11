I medici uniti contro De Luca: 'Ci definisce farabutti mentre reggiamo il sistema sanitario' (Di sabato 28 novembre 2020) Tutti uniti dopo quelle che ritengono siano le offese nei loro confronti del presidente della Regione Campania: "Restiamo attoniti, stupiti dalle dichiarazioni di chi dovrebbe tutelare i medici e gli ... Leggi su globalist (Di sabato 28 novembre 2020) Tuttidopo quelle che ritengono siano le offese nei loro confronti del presidente della Regione Campania: "Restiamo attoniti, stupiti dalle dichiarazioni di chi dovrebbe tutelare ie gli ...

I sindacati dei camici bianchi irritati con il presidente della regione: "I veri farabutti sono quelli che hanno violentato, distrutto, utilizzato la sanità come un bancomat" ...

In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 2.729 casi con 49 morti. Campania zona rossa, scuola a distanza

In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 2.729 casi con 49 morti. La Campania resta zona rossa, scuola a distanza dalla seconda elementare ...

I sindacati dei camici bianchi irritati con il presidente della regione: "I veri farabutti sono quelli che hanno violentato, distrutto, utilizzato la sanità come un bancomat" ...

In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 2.729 casi con 49 morti. La Campania resta zona rossa, scuola a distanza dalla seconda elementare ...