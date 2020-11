"È morta Madonna". Pazzesco in Australia: la balla fa esplodere il Paese, tutta colpa di Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) Incredibile, ma vero: in Australia pensavano che Madonna fosse morta. La ragione? La avevano confusa con Diego Armando Maradona. E la fake news del presunto decesso della pop-star, nella terra dei canguri poco avvezza al calcio, è diventata virale a tempo record. Un imbarazzante scambio di identità, un caso generalizzato: tantissimi utenti, infatti, hanno confuso i due personaggi e nel giro di pochi minuti l'hashtag #Madonna è schizzato in testa alla classifica di tutti i trend in Australia. Per intendersi, su Twitter, come rivela blitzquotidiano.it, sono stati rilanciati oltre 120mila cinguettii nel giro di pochi minuti. Fake arrivata fino agli Stati Uniti, dove in molti hanno reso omaggio alla regina del pop, che ovviamente era viva e vegeta. Poi, la presa di coscienza: è morto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Incredibile, ma vero: inpensavano chefosse. La ragione? La avevano confusa con Diego Armando. E la fake news del presunto decesso della pop-star, nella terra dei canguri poco avvezza al calcio, è diventata virale a tempo record. Un imbarazzante scambio di identità, un caso generalizzato: tantissimi utenti, infatti, hanno confuso i due personaggi e nel giro di pochi minuti l'hashtag #è schizzato in testa alla classifica di tutti i trend in. Per intendersi, su Twitter, come rivela blitzquotidiano.it, sono stati rilanciati oltre 120mila cinguettii nel giro di pochi minuti. Fake arrivata fino agli Stati Uniti, dove in molti hanno reso omaggio alla regina del pop, che ovviamente era viva e vegeta. Poi, la presa di coscienza: è morto ...

Libero_official : In #Australia scambiano #Madonna con #Maradona e, a tempo record, diventa virale la notizia della morte della regin… - juststr4ngers : @promiseyoulouis MADONNA SERIAMENTE x: è morta mia nonna *persona a caso nei commenti????????????* - _DAGOSPIA_ : ‘MADONNA È MORTA’, IN AUSTRALIA CONFONDONO MARADONA CON LA POPSTAR. E SUI SOCIAL… - la_pennylane : @AngryPupatella Madonna santa sarei morta??meno male era roba tua - auryxlou : madonna che bello mamma mia quel giorno era stupendo già con le foto in giro con queste sono proprio morta -

Ultime Notizie dalla rete : morta Madonna Maradona, che gaffe in Australia: "È morta Madonna!" Corriere dello Sport.it "Morta Madonna", il caso in Australia: la fake-news esplode a tempo record, ma è tutta "colpa" di Maradona

Incredibile, ma vero: in Australia pensavano che Madonna fosse morta. La ragione? La avevano confusa con Diego Armando Maradona. E la fake news del presunto decesso della pop-star, nella terra dei ...

"Madonna è morta": la gaffe. La popstar confusa con Maradona

La notizia del decesso di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre scorso, è stata battuta dalle agenzia di stampa di tutto il mondo catturando ...

Incredibile, ma vero: in Australia pensavano che Madonna fosse morta. La ragione? La avevano confusa con Diego Armando Maradona. E la fake news del presunto decesso della pop-star, nella terra dei ...La notizia del decesso di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre scorso, è stata battuta dalle agenzia di stampa di tutto il mondo catturando ...